Prügelei zwischen Chris Brown und Usher

Aua, aua, aua - das tat weh! Chris Brown (34) und Usher (44) haben sich bei einer wilden Prügel-Party in Las Vegas ordentlich eins auf die Nase gegeben!

Wie "TMZ" berichtet, gerieten die beiden Sänger während einer Geburtstagsfeier des "With You"-Interpreten aneinander und flogen sich regelrecht an die Gurgel. Dabei soll Usher sogar eine blutige Nase davongetragen haben!

Prügelei wegen Flirt

Doch was war der Auslöser für die Schlägerei? Angeblich hatte Chris Brown versucht, mit der hübschen Sängerin Teyana Taylor (32) zu flirten, aber sie hatte kein Interesse an ihm. Das machte Chris so wütend, dass er Teyana lautstark anpöbelte. Usher wollte die Situation beruhigen, aber Chris hatte sich bereits so in Rage geredet, dass er auch seinem Kumpel gegenüber handgreiflich wurde. Die beiden gerieten so sehr aneinander, dass sie sogar vor der Rollschuhbahn in Las Vegas handfest wurden.

Für Chris Brown ist das keine Premiere: Der Sänger hat bereits eine Vorgeschichte mit Gewaltausbrüchen, insbesondere in Bezug auf seine Ex-Partnerin Rihanna (35). Trotzdem scheint er aus seinen Fehlern nicht gelernt zu haben und ist erneut in eine Prügel-Affäre verwickelt. Ob er und Usher heute Abend tatsächlich beim "Lovers & Friends Festival" in Las Vegas auftreten werden, bleibt abzuwarten - wir bleiben dran!