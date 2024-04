Quentin Tarantinos zehnter und letzter Film ist Geschichte

Quentin Tarantino ist einer der etabliertesten und berühmtesten Regisseure Hollywoods. Seine Filme sind oft für ihre gewalttätigen Themen, obszönen Dialoge und Anspielungen auf die Popkultur bekannt.

Obwohl er dafür bekannt ist, in seinen vielen Filmen unerwartete Überraschungen zu bereiten, ist dies möglicherweise nicht einer, den die Fans gerne hören würden. Laut einer anonymen Quelle habe Quentin Tarantino seinen zehnten und letzten Film gestrichen.

Tarantinos letzter Genie-Streich

Der Grund? Der Regisseur hat offenbar seine Meinung zu dem Film geändert.

Quentin Tarantino ist einer der etabliertesten und berühmtesten Regisseure Hollywoods. Seine Filme sind oft für ihre gewalttätigen Themen, obszönen Dialoge und Anspielungen auf die Popkultur bekannt. Tarantino , der für Filmklassiker wie Pulp Fiction, Inglourious Basterds und die Kill Bill- Reihe verantwortlich ist, hatte Fans gespannt darauf warten lassen, was das nächste und letzte Projekt des Regisseurs sein würde.

Der 61-Jährige erklärte einst, dass er zehn Filme drehen würde, bevor er endgültig in den Ruhestand geht. Da er bisher nur neun gedreht hatte (er zählt beide „Kill Bill“-Teile als einen Film), warteten viele mit angehaltenem Atem darauf, mit welchem Meisterwerk sich die Hollywood-Legende verabschieden würde.

Leider sieht es so aus, als ob es nicht so sein sollte.

Tarantinos "letzter" Film?

Tarantinos jüngstes Projekt, Once Upon a Time... in Hollywood , wurde 2019 veröffentlicht und spielte unter anderem Leonardo DiCaprio , Brad Pitt und Margot Robbie mit. Der Film erhielt positive Kritiken von Kritikern und Fans und erzielte, ähnlich wie die meisten Filme des Regisseurs, eine beeindruckende Leistung an den Kinokassen.

Gerüchte und anonyme Quelle

Eine anonyme Quelle habe dem Medium "Deadline" verraten, dass Tarantino den Film als sein letztes Projekt eingestellt hat und keine andere Erklärung dafür lieferte, außer dass er „seine Meinung geändert“ habe. Es wurde berichtet, dass Pitt der Hauptdarsteller des Films sein würde, was die dritte Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur darstellte, und es gab Gerüchte, dass weitere bekannte Gesichter aus früheren Filmen auftreten würden. Außerdem war laut der Quelle Sony bereit, mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten, um nach dem Erfolg von Once Upon a Time... in Hollywood einen weiteren Film zu drehen.

Hype nahm Fahrt auf

Unter dem Namen „The Movie Critic“ gewann der Hype um den Film nach dem Ende des SAG-AFTRA-Streiks an Fahrt, da Brad Pitt zum Cast gehören sollte und die Dreharbeiten voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen würden. Tarantino sprach im Mai 2023 gegenüber "Deadline" über den Film, der erklärte, dass der Film „auf einem Mann basieren würde, der wirklich lebte, aber nie wirklich berühmt war“, und früher Rezensionen für Filme schrieb, die in einem Pornomagazin veröffentlicht wurden .

Es wurde von Tarantinos eigenen Erfahrungen als Teenager inspiriert, als er die Aufgabe hatte, Zeitschriften für Erwachsene in einen Automaten zu stecken und Münzen aus jenem zu leeren. Er erklärte: „Der ganze andere Kram war zu schäbig, um ihn zu lesen, aber dann war da noch dieser Porno-Blatt, der eine wirklich interessante Filmseite hatte. Als er mehr über die Hauptfigur sprach, die auf einer realen Person basiert, verriet er: „Er war sehr unhöflich, wissen Sie. Er fluchte. Er benutzte rassistische Beleidigungen. Aber seine Scheiße war wirklich lustig.".

„Er schrieb über Mainstream-Filme und war der zweitgrößte Kritiker."

„Ich denke, er war ein sehr guter Kritiker. Er war höllisch zynisch. Seine Kritiken waren eine Mischung aus dem frühen Howard Stern und dem, was Travis Bickle sein würde, wenn er Filmkritiker wäre.

"Verrat" an Tarantino

Der plötzliche Sinneswandel des Regisseurs in Bezug auf den Film ist jedoch nicht das erste Mal, dass er von einem Projekt einen Rückzieher macht, da der Regisseur vor einigen Jahren das kommende Projekt „The Hateful Eight“ auf Eis legte, nachdem er einer Gruppe von Schauspielern das Drehbuch gegeben hatte und es einer dieser Schauspieler online stellte.

Nach dem "Verrat" kehrte Tarantino später dann doch zu dem Projekt zurück, nachdem er gesehen hatte, wie viel positives Feedback erhielt, und der Film wurde schließlich im Jahr 2015 doch noch veröffentlicht.