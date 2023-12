Rätsel um verlorenen Kardashian-Ohrring gelöst

2011 verlor Kim Kardashian ihren 75.000 Dollar teuren Ohrring im Meer vor Bora Bora - jetzt erzählt das It-Girl, was danach passierte.

Es war ein unvergesslicher TV-Moment, als Kim Kardashian in ihrer Reality-Soap "Keeping Up With the Kardashians" 2011 im Urlaub auf Bora Bora einen Diamant-Ohrring im Meer verlor. "Mein 75’000 Dollar teurer Ohrring! Ich hab ihn verloren!", brüllte sie damals im TV, was letztendlich es ein Jahr später zu sehen war.

Kim Kardashian © YouTube ×

Seitdem gibt es im Internet zahlreiche Memes über den Vorfall und Fans fragen regelmäßig, wie die Geschichte ausging. Im "GQ"-Magazin schafft Kim 12 Jahre später endlich Klarheit. "Jedes Mal, wenn ich im Wasser bin, wollen Leute von mir wissen, ob ich meinen Diamantenohrring wiedergefunden habe. Ich weiß nicht, ob wir das in der Show gezeigt haben, aber Kylie hat den Ohrring gefunden. Sie hat eine Taucherbrille aufgesetzt, ist ins Meer gesprungen und hat ihn gefunden", freut sich Kim. "Sie hat sogar den Verschluss des Ohrrings gefunden, so klar ist das Wasser auf Bora Bora. Also Leute, der Ohrring wurde gefunden!", legt die Multi-Millionärin nach.