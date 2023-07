Riesen-Wirbel um Jonah Hill: Ex-Freundin erhebt schwere Vorwürfe

Die Ex-Freundin von Weltstar Jonah Hill erhebt schwere Vorwürfe und spricht vom ''emotionalen Missbrauch'' während ihrer Beziehung.

Surferin Sarah Brady machte im August 2021 ihre Beziehung mit Hollywood-Star Jonah Hill öffentlich. Doch das Liebesglück währte nicht allzu lange. Die Gründe für die Trennung blieben lange unbekannt - bis jetzt! Auf Instagram erhob Brady schwere Vorwürfe gegen Hill und fügt Screenshots von SMS-Verläufen mit ihrem Ex-Partner hinzu.

Demnach soll Hill sie aufgefordert haben, alle ihre Surffotos aus Instagram zu entfernen, auf denen ihr "Arsch in einem Tanga" zu sehen ist. Sie tat dies, woraufhin der Schauspiel-Star von einem "guten Anfang" gesprochen haben soll. Jedoch übte er laut Brady weiterhin Druck auf sie aus. "Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu belehren. Ich habe meine Grenzen deutlich gemacht.", so Hill in einer angeblichen SMS an Brady.

Die mutmaßlichen SMS zwischen Brady und Hill.

Liste mit Geboten und Verboten

In einer weiteren Textnachricht soll er stichpunktartig eine Reihe an Geboten und Verboten aufgelistet haben. Darin verlangt er unter anderem, nicht mit Männer zu surfen, keine Bilder im Badeanzug zu posten, keine sexuellen Bilder zu posten oder zu modeln. Zudem erhob er Ansprüche darauf, mitentscheiden zu dürfen, mit wem sie Freundschaften pflegt und mit wem nicht. Sollte sie diesen Forderungen nicht nachkommen, wäre er wohl nicht "der richtige Partner" für sie.

Auf Twitter wird indes eifrig über das mutmaßliche Verhalten des Superstars diskutiert. Einige meinen, er habe nichts falsch gemacht, sondern lediglich Grenzen und Rahmenbedingungen gesetzt, die für ihn wichtig seien, um eine anständige Beziehung zu führen. Andere halten dagegen und bezichtigen den "The Wolf of Wall Street"-Star, er sei manipulativ und Kontrollsüchtig.