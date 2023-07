Stürmer: Comeback mit Unplugged-Hit

Neustart für Christina Stürmer. Mit Unplugged-Hit. Heute startet Ticket-Run.

Comeback. ÖSTERREICH-Leser wissen es ja bereits seit Anfang Mai. Jetzt ist es fix. Nach Andreas Gabalier (2016) nimmt nun auch Christina Stürmer eine Unplugged-Show für MTV auf. „Die Pause hat ein Ende und es geht wieder los, und zwar mit einem MTV Unplugged. JA! Ihr habt alle richtig gelesen: Christina Stürmer macht ein MTV Unplugged !!!Crazy oder?“, kommentiert sie die Konzert-Sensation auf Facebook.

Gäste. Die Aufzeichnungen rund um Kulthits wie Ich Lebe, Mama oder Engel fliegen einsam gehen am 22. und 23. August im Wiener Volkstheater über die Bühne. Bereits heute um 10 Uhr startet dafür bei oeticket der Vorverkauf. „Wir sind schon fleißig am Proben und Umarrangieren der Songs“, so Stürmer. Als Stargäste sollen u.a. auch Wanda mit einem brandneuen Song dabei sein.

Pläne. Im Herbst kommt die Unplugged-Show auf CD. Im November zeigt ORF die Highlights. 2024 geht Stürmer dann wieder auf Tournee.