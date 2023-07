Warteschlangen-Wahnsinn bei Harry Styles-Konzert in Wien

Die Fans von Harry Styles können sich auf ein heißes Konzerterlebnis gefasst machen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Zeitplan für das Konzert sieht einen Einlass um 17:00 Uhr vor, gefolgt von der Vorband Wet Leg um 19:30 Uhr. Harry Styles betritt schließlich um 21:00 Uhr die Bühne.

Für eingefleischte Fans beginnt der Spaß jedoch schon in den frühen Morgenstunden. Besucher, die bereits vor dem 8. Juli um 8:00 Uhr vor Ort sind, können in sogenannten Wartebereichen warten. Es gibt ein Nummernsystem, das von einem Fanclub verwaltet wird. Am Showtag müssen alle mit einer Nummer um 7:30 Uhr in den richtigen Schlangen stehen. Das heißt mindestens 9 1/2 Stunden anstehen bei Temperaturen von bis zu 30 Grad. Fans könnten unter der Hitze zusammenklappen, wenn sie nicht genug Wasser trinken.

Es gibt insgesamt 6 Zugänge zu den Anstellsystemen für die Raseneinlässe. Die Fans müssen sich an den richtigen Zugängen und Schlangen positionieren. Das offizielle Anstellen beginnt um 8:00 Uhr und erfolgt nach der fanverwalteten Nummerierung.

Strenge Regeln für Schlangen

Es gibt spezielle Regeln für die Anstellschlangen, und Verstöße führen dazu, dass man ans Ende der Schlange gestellt wird. Zelte und Liegen sind nicht erlaubt, aber zusammenklappbare Campingsessel sind erlaubt. Die Fans müssen ihren Müll selbst entsorgen.

Der Einlass für bestimmte Bereiche ist um 16:30 Uhr geplant, der reguläre Stehplatzbereich öffnet um 17:00 Uhr. Vor dem Betreten des Stadions werden Personen- und Behältniskontrollen durchgeführt. Regelverstöße werden nicht toleriert und führen dazu, dass man seine Nummer verliert und ans Ende der Schlange gestellt wird. Für Hilfe steht das Security-Personal sowie der Sanitätsdienst bereit.