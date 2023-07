Entscheidung gefallen: Taylor Swift überrascht Wien mit Konzert-Sensation

Musik-Superstar Taylor Swift lässt ihre Fans in Österreich jubeln.

Robbie Williams, Helene Fischer, Ed Sheeran und Rammstein: Sie alle haben das Ernst Happel Stadion zwei Mal hintereinander gefüllt. Taylor Swift stellt sie jetzt - wie von ÖSTERREICH längst vermutet - in den Schatten und hängt zu den bereits bekannten Terminen (9. und 10. August 2024) am 8. August 2024 jetzt sogar noch ein drittes Wien-Konzert an.

Das gab es noch nie! Die heißbegehrten Tickets für das Stadion-Tripple gehen am 11. Juli in den Verkauf. Die dafür notwendige Registrierung ist jedoch bereits abgeschlossen. Bereits heute wurden die glücklichen Fans verständigt!

Veranstalter Ewald Tatar jubelt über den Swift-Hattrick: "Das ist schlicht und einfach DER Meilenstein im österreichischen Konzertgeschäft und eine außergewöhnliche Sensation!"