Rihanna: Heiße Mode-Show mit Paris

Rihanna mischt nach dem Pop jetzt die Mode auf. Sündig-heiße Catwalk-Show in L. A.

Auftritt. Bis 2018 war die Victoria’s Secret Show der ­heißeste Laufsteg der Welt. Dann wurde die Show eingestellt. Jetzt liefert Pop(o)-Queen Rihanna (32) einen mehr als würdigen Ersatz. Bei ihrer sündig-scharfen Online-Show zur Präsentation der neuen Kollektion Savage X Fenty ließ sie die Top-Stars auf den Laufsteg und die Wäsche runter: verruchter Dessous-Catwalk für Amazon Prime mit u. a. Bella Hadid, Cara Delevingne, Demi Moore, Irina Shayk und It-Girl Paris Hilton in Los Angeles. Das heißeste Schaulaufen seit dem Start der Corona-Krise.

Sex-Duell. Rihanna ließ schon vorab beim Fotocall in heißer Rocker-Leder-Montur tief blicken und erst recht am Laufsteg: ­laszive Posen in Strapsen, Tüll und Transparent-Höschen. Noch heißer war nur Cara Delevingne: sexy Mini-BH, S&M-Ketten und frivole Netzstrümpfe.

Milliarden-Show. Der Vollkörper-Einsatz macht sich, wie Mode-Insider Pauline Rigby von Forbes weiß, für Rihanna mehr als bezahlt. „Durch den Launch der neuen Kollektion kann sie ihr Vermögen jetzt auf wohl über eine Milliarde Dollar hochschrauben!“

Ja, wie heißt es doch so schön: Sex sells …