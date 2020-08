Robbie Williams: Hochzeitstag in den Alpen

„Im August 2010 sagte ich Ja. 10 Jahre, 8 Hunde, 4 Kinder, 3 Katzen, 2 Schildkröten und einen besten Freund später würde ich es jederzeit wieder tun!“ Mit Kuschelfoto aus den Schweizer Alpen feiert Ayda Field (41) den 10-jährigen Hochzeitstag mit Robbie Williams (46).

Sport statt Liebe

Er selbst zeigt sich freilich deutlich weniger romantisch: ein Insta-Video zum Comeback seines Fußballvereins Port Vale F. C., aber keine Liebes-Botschaft.

Seit 14 Tagen urlauben Robbie und Ayda mit den Kids Teddy (7), Charlton (5) Coco (1) und Baby Beau (6 Monate) in den Bergen. Gipfelsturm in Courchevel, Hubschrauberflug in Gstaad, Fahrradtour durch Wengen. Übernachtet wurde auch in einer romantischen Berghütte.