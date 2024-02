Rocky-Star Carl Weathers mit 76 Jahren gestorben

Der ehemalige Schauspieler und NFL-Star, der mit seiner Rolle als Apollo Creed in den Rocky-Filmen berühmt wurde, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Hollywood trauert um eine Legende. "Wir sind sehr traurig, den Tod von Carl Weathers verkünden zu müssen", teilte die Familie mit. Er sei am Donnerstag friedlich eingeschlafen. "Carl war ein außergewöhnlicher Mann, der ein außergewöhnliches Leben gehabt hat", wird die Familie weiter zitiert.

Seine Karriere begann 1970 als Football-Spieler in der NFL bei den Oakland Raiders. Neben seiner Sport-Karriere begann er auch als Schauspieler zu arbeiten. Hier hatte er weit mehr Erfolg. 1976 gelang ihm in der legendären Filmreihe Rocky mit Silvester Stallone der Durchbruch in Hollywood. Bei den Kult-Box-Filmen verkörperte Weathers die Rolle des Apollo Creed, dem Gegner von Rocky Balboa (Stallone).

Insgesamt spielte er in über 75 Filmen und Serien mit, zuletzt war er in zehn Folgen bei der Star-Wars-Serie The Mandalorian zu sehen, wo er auch für zwei Episoden Regie führte.