Sarkissova zeigt sich wieder sexy im Badezimmer

Ballerina Sarkissova dreht ihre Pirouetten unter der Dusche.

Ballerina Karina Sarkissova, entzückt die Social Media-Gemeinde immer wieder mit sexy Fotos und Videos in ihrem Instagram-Feed oder via Insta-Story. Entweder in der Badewanne oder in der Dusche, Wasser scheint das Element von Frau Sarkissova zu sein- es steht ihr allerdings auch ausgezeichnet. Diesmal dreht die außergewöhnliche Ballerina Pirouetten unter der Dusche, in einem goldenen Designer-Kleid.

In einer Story zeigt sich die 38-Jährige einmal mehr unter der Dusche. Die Videos aus ihrem Badezimmer kommen bei Fans und Followern sehr gut an. Man darf gespannt sein was uns die fesche Meerjungfrau als nächstes präsentiert.