Schauspiel-Legende Bo Hopkins ist tot

Bo Hopkins starb mit 84 Jahren an einem Herzinfarkt.

Der aus Filmen wie "American Graffiti" und "The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz" bekannte US-Schauspieler Bo Hopkins ist tot. Hopkins sei im Alter von 84 Jahren einige Wochen nach einem Herzinfarkt gestorben, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf seine Witwe. Auch auf der Webseite des Schauspielers wurde dessen Tod "mit großer Trauer" verkündet.

Hopkins war 1938 im US-Bundesstaat South Carolina geboren worden und sammelte schon früh erste Erfahrungen auf Theaterbühnen und vor der Kamera. 1969 schaffte er mit dem Film "The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz" den Durchbruch, es folgten Rollen in Erfolgsfilmen "Die Brücke von Remagen" und "Getaway" sowie in Fernsehserien wie "Der Denver-Clan" und "Mord ist ihr Hobby". Zuletzt war Hopkins 2020 in dem Film "Hillbilly-Elegie" zu sehen gewesen