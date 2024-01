Allergischer Schock? Schauspieler postet Horror-Foto

Ein US-Schauspieler brachte seine Fans mit einem Foto, das ihn mit deformiertem Gesicht zeigt, in Unruhe

Geschwollene Augenlider, Wangen und Lippen - dieses Bild eines Hollywood-Stars hat gerade 1,7 Millionen Fans geschockt. Hätten Sie den Hollywood-Star etwa erkannt? Es ist nur ein Bild unter mehreren, die Schauspieler Rob McElhenney in einer Art Jahresrückblick postet. „Abgesehen von dieser leichten allergischen Reaktion auf die Nüsse war 2023 eines der besten Jahre meines Lebens.“ Weiters schreibt er: „Danke an die Menschen und Orte, die dies möglich gemacht haben. Mein Leben ist dank euch voller Liebe und Freude. Ich freue mich so sehr auf 2024. Ich werde mich von Nüssen fernhalten.“

Seine Anhänger sind gleich in Sorge: "Is das echt?" und "Ich hab fast mein Handy fallen lassen", schreiben zwei der User unter das Foto. Der Schauspieler selbst scheint Spaß daran zu haben, seinen Fans einen Schrecken einzujagen. Er klärte nicht auf, ob das Bild echt ist. US-Medien beruhigen jedoch. Es sei nur Make-up und Rob habe es für eine Szene in der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" getragen. In der 16. Staffel erleidet nämlich sein Serien-Charakter eine allergische Reaktion.