Schock: "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen (85) stürzt von der Bühne

Sir Ian McKellen hatte während einer Aufführung gesundheitliche Probleme - er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht

Schauspieler Ian McKellen (85), bekannt als Gandalf in "Herr der Ringe" schrie vor Schmerzen, als er am Montagabend während einer Aufführung im West End über Requisiten stolperte und von der Bühne stürzte. Die schockierten Theater-Besucher brachen in Tränen aus. Der Mime wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Sprecher versuchen zu beruhigen

Gegenüber "MailOnline" sagten Augenzeugen, dass der Star einfach vorwärts auf den Bauch fiel. Dabei habe er um Hilfe geschrien. Das Theater wurde auf der Stelle geräumt und die Rettung war zur Stelle. Alle weiteren Shows sind bis auf weiteres gecancelt worden. Sprecher sollen jedoch versichert haben, dass es sich nicht um ernste Verletzungen handle. "Er wird sich schnell erholen und auch wieder ganz der Alte werden", heißt es.