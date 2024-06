Schock im Buckingham-Palast: Princess Anne (73) ins Spital eingeliefert

Prinzessin Anne liegt im Krankenhaus, nachdem sie nach einem Vorfall auf dem Anwesen von Gatcombe Park „leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung“ erlitten hatte.

Das sagt der Palast

Für das Königshaus ist das jetzt der nächste Schock. Wieder ein Rückschlag für die Royals. Vom Buckingham Palace heißt es: „Die Princess Royal hat nach einem Vorfall gestern Abend auf dem Anwesen Gatcombe Park leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten.“

Bleibt im Spital

„Ihre Königliche Hoheit verbleibt als Vorsichtsmaßnahme zur Beobachtung im Southmead Hospital in Bristol und wird sich voraussichtlich vollständig und schnell erholen.", heißt es weiter von offizieller Stelle. Anne erlitt leichte Verletzungen am Kopf und ihr medizinisches Team geht davon aus, dass diese auf einen möglichen Aufprall zurückzuführen sind. Annes Termine in dieser Woche wurden auf Anraten der Ärzte alle verschoben, darunter eine Reise nach Kanada und ihre Teilnahme an einem Bankett anlässlich des japanischen Staatsbesuchs.

Familie war vor Ort

Annes Ehemann Sir Tim Laurence und ihre Kinder Zara Tindall und Peter Phillips befanden sich zur Zeit als sich der Unfall ereignette auf dem Anwesen. König Charles III., Königin Camilla, Prinz William und Annes andere Geschwister, Prinz Edward und Prinz Andrew, wurden alle informiert.