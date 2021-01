TikTokerin 'theblondebunny1' ist mit Zwillingen schwanger. Doch plötzlich kam noch ein Kind dazu!

Was für eine irre Geschichte! Gerade erst freute sich die TikTokerin "theblondebunny1" über ihre Schwangerschaft. Bald stellte sich heraus, dass die Influencerin mit dem Decknamen sogar Zwillinge erwarte!

Irre! Schwangerer TikTok-Star wird nochmal schwanger

Doch dann gab es eine weitere Neuigkeit für die blonde Frau. Nämlich, dass aus den zwei Kindern in ihrem Bauch drei geworden sind. Wie kann das bloß möglich sein, ist das überhaupt möglich? Ja, erklärt sie ihren Fans. Im Tierreich sei der seltene Zufall zwar häufiger, aber auch beim Menschen kommt es vor, dass trotz bestehender Schwangerschaft noch eine dazukommt.

So geht es den Kindern

Überbefruchtung nennt sich das Phänomen und nur 0,3 Prozent aller Schwangerschaften kommen so zu Stande. Sie erklärt: "Unsere ersten zwei Babys sind zehn und elf Tage älter als unser drittes Baby, deswegen wussten wir direkt, dass es eine zweite Schwangerschaft ist." Ihren Followern erklärt die TikTokerin, dass es allen Kindern in ihrem Bauch gut geht. Im April oder Mai sollen die Kinder - am Liebsten auf natürlichem Weg - auf die Welt kommen.