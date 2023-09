Schwarzenegger "flüchtet" vom Oktoberfest

Für Arnold Schwarzenegger ist ein Besuch der Münchner Wiesn bereits Tradition, also ließ er sich auch die 188. Edition nicht entgehen.

Gemeinsam mit Ehefrau Heather Miligan reiste er am Donnerstag an. Residiert wird wie immer im edlen Luxus-Hotel Bayrischer Hof. Im lässigen Outfit mit dunklem Shirt und Lederhose feierte er im Marshall-Zelt. Diesmal allerdings ohne Dirigierstab.

© babiradpicture/ChristianStiefler Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger ×

Auch Schwarzeneggers bester Freund, Ralf Möller war wieder Teil der Entourage: „Ich habe gespart. Die Mass Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon“, scherzte dieser. Arnies Sohn Christopher war heuer ebenfalls mit von der Partie. Von Gastgeber Siegfried Able gab es ein besonderes Geschenk für die steirische Eiche: „Er bekommt einen Goldenen Wiesn-Krug. Davon gibt es nur zehn Stück.“

Lange blieb Arnie aber nicht auf der Wiesn. Ein Schnitzel und rund zwei Stunden später verließ Schwarzenegger das Oktoberfest gegen 20 Uhr bereits wieder. Er und Freundin Heather sollen aber noch die nächsten Tage in München bleiben. Und vielleicht geht sich ja noch ein zweiter Wiesn-Besuch aus.

Promo-Tour für Buch

Den Besuch am Oktoberfest nutzte Arnie auch gleich, um über sein am 10. Oktober erscheinendes Buch zu sprechen. In "Be Useful: Seven Tools for Life" gibt Schwarzenegger Tipps für ein erfülltes Leben.