Diese Beziehung war mehr als explosiv!

Diese zwei führten eine Beziehung, in der es ordentlich zur Sache ging: Madonna und Schauspieler Sean Penn waren von 1985 bis 1989 verheiratet und trennten sich mit einem Knall.

Mehr über Madonna

Lange hielt sich das - mittlerweile von Madonna selbst entkräftete Gerücht - Penn sei handgreiflich geworden und habe sie sogar mit einem Baseballschläger verprügelt.

© Getty Images ×

Wurden wieder Freunde

Viele Jahre sind seit der Beziehung der zwei vergangen und die beiden wurden im Laufe der Zeit wieder zu Freunden. Heutzutage erinnert sich Penn gerne an die Beziehung und gewährte nun in Interviews genauer Einblick.

Sonderkommando kam

Der New York Times sagte Penn über Madonna. "Sie ist jemand, den ich liebe." Gleichzeitig erinnert sich der Schauspieler an einen Vorfall. Einmal rief Madonna nach einem Streit die Polizei und plötzlich: "stand da ein verdammtes Sondereinsatzkommando vor meinem Hau," so Penn. Er sagte den Beamten, er werde erst mal zu Ende frühstücken. Deren Antwort: Viele eingeschlagene Scheiben und dass sie Penn in Handschellen mitnahmen...