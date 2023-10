Madonna-Tochter Lourdes: Für diesen Clip zieht sie komplett blank

Lourdes Leon hat sich für den Musikclip von 'Spelling' ausgezogen.

Wie die Mutter so die Tochter? Lourdes Leon (Künstlerinnenname Lolahol) verfolgt schon länger eine Karriere wie jene ihrer berühmten Mutter Madonna. Die 26-Jährige will ebenso als Sängerin durchstarten.

Anfang der Karriere

Das gelingt - gemessen am Superstarstatus ihrer Mutter - so lala. Aber Lourdes steht auch noch am Anfang ihrer Karriere. Nun ist ein neues Lied samt Video draußen. "Spelling" heißt der Popsong. Vieles erinnert dabei an Mama Madonna!

Melancholie-Pop

Von der Atmosphäre her ist "Spelling" jenem Superhit ähnlich, den Madonna Ende der 90er-Jahre herausbrachte: "Frozen". Ähnlich dunkel gefilmt, mystisch angehaucht, Lourdes mit offenem Wallehaar. Doch musikalisch geht der Song in eine andere Richtung: melancholischer, sanfter Pop.

Provokation

Doch etwas erinnert zum Schluss besonders an Mama Madonna. Lourdes macht sich nackig im Clip! Provokationen, gut eingesetzt, nackte Haut, da war Madonna immer schon eine Vorreiterin, die sich nichts verbieten ließ von prüden Normen...

Lourdes schreibt auf Instagram, dass die Ähnlichkeit der beiden Videos beabsichtigt war: "Es ist eine Hommage an das zeitlose Kunstwerk "Frozen" meiner Mutter. (...) Ich wäre nichts ohne die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat... Ich verehre sie und hoffe, dass das auch so rüberkommt!"