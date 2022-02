× Pam & Tommy: so wurde geschummelt

Lily James und Sebastian Stan machten eine Verwandlung durch

Nach vier Stunden in der Maske verwandelt sich Lily James (32) in Sex-Bombe Pamela Anderson. Doch wer die ersten Sex-Szenen gesehen hat, fragt sich sicherlich, ob an der Schauspielerin gar Schönheits-OPs vorgenommen wurden. Laut eigener Aussage hat James Körbchengröße B. Das ist also weit entfernt von Andersons Doppel-D. In der Miniserie "Pam & Tommy" (Disney+) musste also ein wenig getrickst werden. Mittels professionellem Body-Make-Up und mit Gel gefüllten Silikon erhielt die Schauspielerin eine täuschend echte Brustkopie, die sogar das Aussehen und die Bewegung von natürlicher Haut nachbildete.

© Disney+ ×

Penis-Prothese für Überlänge

Auch Sebastian Stan (39) musste einigen Veränderungen zustimmen, um Tommy Lee bestmöglich zu verkörpern. Da er gleich in mehreren Szenen nackt zu sehen ist, bekam er gar eine Penis-Prothese, die angeblich dem Original nachempfunden ist. Denn Lee ist für seine Überlänge bekannt. „Wir bringen das Teil an, indem der Schauspieler sich in das Gerät wie in einen Ärmel sattelt. Dann kleben wir es fest und bemalen es mit hellen Farbtupfern, einschließlich der Adern“, verriet Make-up-Spezialist Jason Collins gegenüber dem "GQ-Magazin".