Die neue Staffel kann man in Österreich auf Sky X und Sky Q streamen.

Vorfreude. Die Stars von Sex and the City sind zurück. Und das sexy wie eh und je. In einem ersten Trailer können sich die Fans bereits vorab davon überzeugen. Es gibt ein Wiedersehen mit Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Letztere ist noch immer mit ihrem Ehemann „Mr. Big“ liiert. Schon im Trailer können die beiden die Finger nicht voneinander lassen.

Sex. In einem Radiointerview wird Carrie gefragt, ob sie schon einmal in der Öffentlichkeit masturbiert habe. Sie antwortet: „Nicht seit Barneys (eine New Yorker Luxus-Kaufhausmarke) geschlossen hat.“

Rätsel. Während bei Carrie alles in geregelten Bahnen läuft, wirkt das bei ihren Freundinnen nicht ganz so. Miranda sieht man zwar mit Ehemann Steve Brady, doch auch mit einer Frau trifft sie sich und scheint ­dabei heftig zu flirten.

Veränderung. Nur Kim ­Catrall als liebestolle Samantha Jones wird dieses Mal nicht zu sehen sein. Dennoch ist das Motto des Trailers: „Je mehr sich die Dinge verändern, umso mehr bleibt alles gleich.“ Am 9. Dezember starten die ersten beiden Episoden von And Just Like That auf SkyX und SkyQ.