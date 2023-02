Shakira verrät: So denkt sie über Piques neue Freundin

Bereits im Juni 2021 schockierten Shakira und Gerard Pique ihre Fans mit dem Liebes-Aus. Jetzt äußert sich Shakira erstmals zur neuen Freundin ihres Ex und erzählt, wie es ihr inzwischen geht.

Aber alles auf Anfang. Als Superstar Shakira von einer Promotour heimkam, hegte sie bereits Verdacht, dass der Vater ihrer beiden Kinder eine Affäre haben musste. Grund dafür war ausgerechnet ein geöffnetes Marmeladenglas.

Dieses hätte Shakira nämlich zuvor gekauft, aber noch nicht angerührt. Da aber weder ihr Mann, noch ihre Kinder Erdbeermarmelade mögen, stand für sie fest: Pique war untreu.

Nachdem sie daraufhin im Juni die Trennung publik gemacht hatten, wurde tatsächlich bekannt, dass der Fußball-Star eine junge Studentin, Clara Chia Marti, datete.

Mittlerweile hat sich Pique auch zu seiner neuen Beziehung öffentlich bekannt, auch zeigten sich die beiden immer wieder zusammen.

Das sagt Shakira zu Piques neuer Freundin

Die Sängerin selbst, ganz und gar kein Fan der Studentin zu sein. Gegenüber dem mexikanischen Sender "Canal Estrellas" spricht Shakira, in Bezug auf die neue Freundin an Piques Seite: "Es gibt einen Platz in der Hölle, der für Frauen reserviert ist, die andere Frauen nicht unterstützen."

Freundinnen werden die beiden wohl nicht mehr

Shakira stärker als je zu vor

Nach dem ersten Schock, scheint sich Shakira aber mittlerweile erholt zu haben. So erzählt sie, sich stärker als je zu vor zu fühlen und wieder mehr Selbstvertrauen zu besitzen. Außerdem möchte sie gerade in diesen Zeiten für ihre beiden Kinder Sasha (7) und Milan (10) stark sein.

Während sie früher dachte, einen Mann zu brauchen, um vollständig zu sein, weiß sie heute, dass sie alleine ausreichend ist.