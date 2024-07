Shannen Doherty: Wer ihre Millionen und Immobilien erbt

Die mit 53 Jahren verstorbene Schauspielerin hatte keine Nachkommen.

Schauspielerin Shannen Doherty war 53 Jahre alt als sie am 13. Juli 2024 an den folgen ihrer langen Erkrankung verstarb. Sie befand sich inmitten eines unschönen Scheidungsverfahrens gegen ihren Ex, Kurt Iswarienko.

Mehr über die Schauspielerin

Iswarienko hatte sie mehrfach betrogen, wie es in US-Medien hieß, gestand ihr das vor einer schweren, lebensbedrohlichen Operation. Die Scheidung sei am Tag vor Dohertys Tod finalisiert worden, heißt es aus den Medien.

© Getty Images ×

Das waren die Hits von Shannen Doherty

Wer als bekommt das Vermögen der Schauspielerin? Fakt ist, Doherty arbeitete seit ihrem zehnten Lebensjahr.

Zuerst wurde sie für "Unsere kleine Farm" entdeckt - Superstar Michael Landon sah Potenzial und heuerte sie 1982 an.

Dann war sie in einer der Hauptrollen im Hit "Beverly Hills 90210" zu sehen. Sie spielte die Rolle der Brenda von 1990 bis 1994 und kassierte rund 2,2 Millionen dafür

Bereits zu dieser Zeit war sie ein gefragtes Model und gut bezahltes Werbegesicht. Mehrere Millionen soll sie mit diesem "Nebenverdienst" über die Jahre eingenommen haben.

Damm der nächste TV-Hit - von 1998 bis 2001 war Shannen in "Charmed" zu sehen, cashte um die 75.000 Dollar - pro Folge. Macht ein insgesamtes Sümmchen von 5 Millionen.

zu sehen, cashte um die 75.000 Dollar - pro Folge. Macht ein insgesamtes Sümmchen von 5 Millionen. Weitere kleine Rollen im TV darunter für das "90210"-Spinoff zahlten sich aus und brachten um die 1,8 Millionen ein.

Doherty soll gut gewirtschaftet haben, sinnvoll investiert haben. Ein Luxusanwesen in Malibu bewohnte sie bis zuletzt, mehrere Immobilien waren vermietet.

Das besaß sie

Doch mit ihrer Erkrankung 2015 kam auch ein finanzieller Faktor ins Spiel: Die Behandlungen, denen sie sich unterzog, waren sehr teuer, zeitweise um die 20.000 Dollar im Monat! Da sie nun im Zuge der Scheidung ihre Vermögenswerte bekannt geben musste, weiß man nun, wie viel Doherty noch besaß:

251.000 am Konto

Aktien und Anleihen im Wert von 1,8 Millionen

im Wert von 1,8 Millionen Immobilien um 3 Millionen

um 3 Millionen Ihr Haus ist um die 6 Millionen wert, soll aber mit einer Hypothek von 3 Millionen belastet sein.

© Getty Images ×

Sie sind Begünstigte

Wer bekommt das alles? Viel soll an ihre Familie, Mama Rosa (76) gehen, die Shannen abgesichert wissen wollte. Auch Bruder Sean (56) soll etwas bekommen. Zudem ist es denkbar, dass sie einen Teil an ihren Arzt und Vertrauten, Lawrence Piro, spendet für die Forschung.