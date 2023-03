Shitstorm gegen Styles’ neue Liebe

Aufregung: Model wird nach Kuss mit Teenie-Schwarm im Netz bedroht. Die Liebe zwischen Emily Ratajkowski und dem Popstar als Zerreißprobe.

Schock. Es war ein Kuss, der um die Welt ging. Am Wochenende machten Superstar Harry Styles und Model Emily Ratajkowski ihre junge Liebe offiziell. In einem Parkhaus nach Styles’ Konzert in Tokio küsste sich das Paar innig. Ein Fehler, wenn es nach der Fan-Gemeinde des einstigen One-Direction-Stars geht.

Drohungen im Internet

Im Internet muss Emily einen wahren Shitstorm über sich ergehen lassen. „Lass meinen Mann in Ruhe“ oder „Harry, was macht du mit der“, sind noch die harmloseren Kommentare. Sogar Drohungen wurden ausgesprochen. „Schalte besser deine Kommentarfunktion aus. Sie werden dich holen“, postete ein User. Dazu gibt es zahlreiche Beschimpfungen für die Ex-Freundin von Comedian Pete Davidson.

Verliebt. Styles und Ratajkowski sollen bereits länger zusammen sein. „Harrys engste Freunde wussten schon länger von der Romanze“, weiß ein Insider zu berichten. Jetzt weiß es die ganze Welt, der Hass im Netz wird sie jetzt noch enger zusammenschweißen.