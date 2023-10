Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith - unübrückbare Differenzen.

Nach vier Jahren Ehe sollen das britische Model Jodie Turner-Smith (37) und der kanadische Schauspieler Joshua Jackson (45) getrennte Wege gehen. Turner-Smith habe am Montag in Los Angeles die Scheidung beantragt, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Das Model werde von der Star-Anwältin Laura Wasser vertreten, berichtete der "Hollywood Reporter". Als Grund für die Trennung seien "unüberbrückbare Differenzen" genannt worden. Laut "People.com" wünscht Turner-Smith das gemeinsame Sorgerecht für die im April 2020 geborene Tochter des Paares.

Kruger ist Ex

Jackson war bis 2016 zehn Jahre lang mit der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger ("Aus dem Nichts") zusammen gewesen. Der Schauspieler und das britische Model hatten einander 2018 kennengelernt und im August 2019 geheiratet.

Karriere

Jackson wurde Ende der 1990er Jahre mit der Teenie-Serie "Dawson's Creek" einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt spielte er in Serien wie "The Affair" oder "Little Fires Everywhere" mit. Turner-Smith ("Queen & Slim", "Weißes Rauschen") ist ebenfalls in Film- und TV-Rollen zu sehen.