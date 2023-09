Via Instagram gab sie nun ihren Senf zur Trennungs-Causa und der überrascht.

Die Trennung von Oliver und Amira Pocher kam überraschend für die Öffentlichkeit. Sie verkündeten sie in ihrem Podcast, durch den sie weiterhin beruflich verbunden bleiben wollen. Oliver Pocher sagte zur Trennung: "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen."

Viele Fragen

Amira soll über ein Jahr um die Ehe gekämpft haben, schließlich aber spürte sie nicht, dass Oliver sich bemühte. Nun meldete sich ihre ehemals beste Freundin, Evi, zu Wort. Auf Instagram ließ sie wissen, sie bekomme "viel zu viele" Anfragen zu dem brisanten Thema.

Kryptische Aussage

Neu ist, dass sich das Verhältnis zwischen ihr und Amira verändert habe. Demnach sehen sie sich wieder öfter , allerdings nicht freundschaftlich. Eine Aussage wirkt mehr als kryptisch: "Ich hatte einfach Sehnsucht und bin über meinen Schatten besprungen. Dafür hat es sich gelohnt." Amira und Evi waren intensiv befreundet, bis etwas die beiden entzweit hat.