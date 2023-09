Ehe-Aus: Das wird jetzt aus Pochers Millionen

OIiver Pocher über die Trennung: Es wurde schwieriger, Amira zu verwöhnen

Comedian Oliver Pocher und seine Frau, die Moderatorin und Podcasterin, Amira Pocher, haben sich nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach der Hochzeit getrennt. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", sagte Amira in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers".

Oliver Pocher gab einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen."

Droht ein Vermögenskrieg?

Oliver Pocher war bereits vor der Beziehung Millionär und investierte sein Geld unter anderem in Immobilien. Doch auch Amira hat als Moderatorin und Influencerin viel verdient – bei der Scheidung geht es also um Millionen. Einen Vermögenskrieg soll es aber dennoch nicht geben, laut BILD hat das Ex-Paar einen Ehevertrag, die Finanzen regelt. "Jeder hat sein eigenes Konto. Wir haben auch unterschiedliche Buchhalter", sagt Amira einst gegenüber der "Bild am Sonntag".



Dennoch scheinen die Pochers über das Thema Geld öfters gesprochen zu haben. „Es gab auch mal Sticheleien“, so Oliver Pocher zur BILD. Es sei schwieriger geworden, Amira zu verwöhnen, so der Comedian weiter. „Das sind ja jetzt auch ganz andere Summen. Früher war es ein Hubschrauberrundflug, heute wäre es schon schön, dass der Hubschrauber einem danach auch gehört.“

Laut BILD wohnen Olli und Amira derzeit noch gemeinsam mit ihren Kindern in Köln. Amira soll demnächst aber in ein eigenes Haus ziehen.