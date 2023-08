Großer Schock! Oliver Pochers Vater Gerhard hatte einen Schlaganfall.

Normalerweise ist Oliver Pocher (45) auch auf Instagram zu Späßen aufgelegt. Doch nun, in seinem neuesten Posting, hat er ernste, sehr berührende Worte gefunden. Der Grund dafür ist traurig: Sein Vater Gerhard Pocher (74) erlitt einen schweren Schlaganfall.

Zum Geburtstag

An sich ist es ein Posting zum Geburtstag, das Oli für seinen Dad verfasst hat. Doch es geht über Glückwünsche hinaus, als der Comedian schreibt: "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha Teams hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung."

Eindringliche Worte

Der Schlaganfall habe weitreichende Konsequenzen, schreibt Oli, so wird es aufgrund der Strapazen bis auf weiteres keine Folgen von "Papa & Pocher auf Reisen" geben. Schließlich wird das Posting auch zu einem eindringlichen Appell: "Deswegen kann ich jeden von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurück kommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist." Zum Schluss wünscht Oli seinem Vater noch einige schöne Jahre.