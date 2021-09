Helene Fischer postet sexy Fotos

Auf einem Foto ist nur Helenes Oberkörper zu sehen, der auf einem Spiegel am Boden liegt. Dabei trägt sie nichts außer einer Halskette.

Am 15. Oktober ist es soweit: Nach langer Wartezeit bringt Helene Fischer ihr neues Album "Rausch" an den Start. Schlager-Star Helene Fischer kündigte dazu eine besondere Fan-Box an, die zum Album-Release erworben werden kann. Mit dabei ist ein 48-seitiges Booklet sowie ein Kalender. Zu dem Fotoshooting gab Helene Fischer einen ersten Einblick auf Instagram.

"Am Ende haben wir uns für ein 48-seitiges Booklet entschieden, das ihr zusammen mit einem Kalender und der Alternative Mixes CD (...) in der Deluxe Fanbox findet", beschreibt Helene die Special-Edition. Sie ließ sich von der Hamburger Fotografin Lina Tesch ablichten. Auf dem ersten Bild ist Helenes Oberkörper zu sehen, der auf einem Spiegel am Boden liegt. Dabei trägt sie nichts außer einer Halskette.

Auf dem zweiten Foto posiert der Schlager-Star in einem Look, der beinahe wie ein Bühnenoutfit aussieht.

"To be continued ..."

"Kann’s kaum erwarten, euch mehr von allem zu zeigen … to be continued …", schreibt Helene Fischer zu den Fotos auf Instagram. Fischers Fans dürfen also gespannt sein, was noch alles folgt.