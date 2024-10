SIE werden die neuen Nachbarn von Harry und Meghan

Sie besitzen bereits Villen in Frankreich, Italien und England - jetzt wollen George und Amal Clooney auch in Portugal ansässig werden. Als Nachbarn von Harry und Meghan

Wenn es um Immobilien geht, haben George und Amal Clooney ein gutes Händchen. Vor allem ihre Traumvilla am Comer See in Italien ist atemberaubend. Das Paar verbringt dort auch die meiste Zeit, was sich aber jetzt ändern könnte. Laut dem amerikanischen "Hello!"-Magazin hat das Glamour-Paar bereits eine neue Immobilie im Auge.

© Getty Images

In Portugal wollen die Clooneys in Zukunft das Meer genießen. Und dabei wären sie in bester - vor allem royaler - Gesellschaft. Denn auch Prinz Harry und seine Meghan sollen erst kürzlich dort eine Immobilie erworben haben. Auch Prinzessin Eugenie hat dort ein Ferien-Domizil. Allesamt residieren sie im "Costa Terra Golf and Ocean Club" in Melides, südlich von Lissabon. Und eben dort wollen jetzt auch die Clooneys eine Traumvilla kaufen.





Aber nicht nur Royals wohnen dort in der Nachbarschaft. Auch Hollywood-Kollegen von Clooney haben in der privaten Anlage mit 300 Häusern ein Anwesen. Darunter auch Nicole Kidman und Scarlett Johansson. Vor allem für die Kinder der Clooneys und jene der Royals wäre es ein idealer Ort um gemeinsam zu spielen.