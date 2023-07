Sinéad O'Connor: Der Tod ihres Sohnes (17) riss sie in den Abgrund

Das Leben von Sinéad O’Connor war voller Schicksalsschläge. Starb die Sängerin an gebrochenem Herzen?

Die in Irland geborene Sängerin Sinead O'Connor, bekannt für ihre Hitsingle "Nothing Compares 2 U", ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtete die Irish Times am Mittwoch.

Psychische Erkrankungen begleiteten ihr gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussten ihre Musikkarriere und Äußerungen. So drohte O'Connor alle paar Jahre, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, nur um wieder neue Alben aufzunehmen - allerdings konnte sie an den großen Erfolg ihrer früheren Karriere nie mehr anknüpfen. 2011 war ein besonders dramatisches Jahr, in dem sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe twitterte. Wenige Monate später sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab.

Den größten Schicksalschalag erlitt sie 2022, als ihr erst 17-Jähriger Sohn Shane starb. Der Selbstmord ihres Kindes riss die Sängerin endgültig in den Abgrund. In ihrem letzten Tweet postete O'Connor ein Foto von Shane und schrieb dazu rührende Worte an ihren verstorbenen Sohn.. „Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos geliebt hat. Ich bin verloren im Bardo ohne ihn.“ Seit dem Tod ihres Sohnes lebe sie „als untote Nachtkreatur“.