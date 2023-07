Sinéad O'Connor: Ihr letzter Tweet zeigt ihren größten Schmerz

Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Im Jahr 2022 verstarb ihr 17-jähriger Sohn, und nun ist auch sie selbst tot. Die in Irland geborene Sängerin Sinéad O'Connor, bekannt für ihre Single "Nothing Compares 2 U", ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Rührendes Posting

Den Tod ihres Kindes hat die irische Sängerin nie überwunden. In ihrem letzten Tweet postete O'Connor ein Foto von Shane und schrieb dazu rührende Worte an ihren verstorbenen Sohn.. „Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos geliebt hat. Ich bin verloren im Bardo ohne ihn.“ Seit dem Tod ihres Sohnes lebe sie „als untote Nachtkreatur“.

O-Connor wurde 1966 in Glenageary bei Dublin geboren, und ihre Eltern trennten sich früh, wodurch O'Connor zunächst bei ihrer Mutter aufwuchs. Sie behauptete später wiederholt, dass ihre Mutter sie misshandelt habe. O'Connor führte viele ihrer späteren psychischen Probleme darauf zurück. Wirklich berühmt wurde sie mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven't Got"(1990) und vor allem mit ihrer Version von "Nothing Compares 2 U"(Original von Prince), in der O'Connor sich mit dem Unfalltod ihrer Mutter auseinandersetzte.