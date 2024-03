SO sieht Shania Twain nicht mehr aus!

Die Fans fragen sich, was mit dem Gesicht der Sängerin passiert ist

Erdbeerblonde Haare, vollere Lippen und eine sehr dunkle Augenpartie - so präsentiert sich Sängerin Shania Twain auf Instagram und sorgt damit für heftige Diskussionen unter ihren Fans. Während die einen es feiern, dass Twain noch immer unglaublich jugendlich aussieht, ätzen die anderen über ihren neuen Look.

Vergleich mit Kim Kardashian, Megan Fox und Sofia Vergara

"Das sieht ja gar nicht mehr aus wie du", "wer bist du und was hast du mit Shanias Gesicht gemacht" und "Oh Schatz, was hast du dir da nur angetan" lauten drei der zahlreichen enttäuschten Kommentare. Fans vergleichen sie mit Kim Kardashian, Megan Fox und Sofia Vergara. Zugegeben, es gibt Schlimmeres...