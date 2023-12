Sorge um Bruce Willis: "Keiner weiß, wie viel Zeit er noch hat"

Anfang des Jahres trug Bruce Willis' Familie die traurige Nachricht an die Öffentlichkeit: Der Schauspieler leidet an frontotemporaler Demenz. Ein Insider verriet nun, wie seine engsten Angehörigen damit umgehen.

Die Familie von Bruce Willis sei durch die Krankheit deutlich näher zusammengerückt, verriet ein Insider gegenüber dem US-Magazin "US Weekly". "Niemand weiß, wie viel Zeit Bruce noch bleibt, also genießen sie jeden Moment, den sie mit ihm verbringen. Alles dreht sich um ihn. Bruce wird rund um die Uhr betreut, aber mindestens ein Familienmitglied ist immer bei ihm", so der Insider.

In den letzten Monaten soll sich der Zustand des Actions-Heldes allerdings deutlich verschlechtert. Derzeit gebe es laut dem Insider "viel mehr schlechte als gute Tage". Zudem soll Willis im November seine Sprachfähigkeit vollständig verloren haben.