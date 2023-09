Bruce Willis' Ehefrau spricht über Demenz: "Es ist hart"

Mehr als ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Demenz-Diagnose von US-Schauspieler Bruce Willis (68, "Pulp Fiction", "Stirb langsam" ) hat dessen Ehefrau in einem Fernsehinterview über die Erkrankung des Stars gesprochen. "Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie", sagte Emma Heming Willis (45) am Montag (Ortszeit) in der "Today"-Show beim Sender NBC.

Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, sagte die zweifache Mutter in einem emotionalen Gespräch. Es sei zugleich "ein Segen und ein Fluch" gewesen, die Diagnose zu erhalten, sagte Heming Willis. Nun würde sie aber besser verstehen, was Willis widerfahre und die Krankheit akzeptieren.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf