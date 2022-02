Star-Duell um die Oscars

Oscars werden spannend wie nie. Jedoch keine Chance für Lady Gaga und Österreich.

Hollywood. Zwölf Nominierungen für The Power of the Dog, aber keine für Lady Gaga und auch keine für Österreich – große Überraschungen bei den Oscar-Nominerungen. Vor allem, dass Pop-Queen Lady Gaga für ihre Leistung in House of Gucci gegen u. a. Penélope Cruz und Jessica Chastain den Kürzeren zog, verwundert ganz Hollywood.

Abgewählt. Österreich ging trotz zwei Chancen leer aus. Weder das homosexuelle Liebesdrama Große Freiheit von Sebastian Meise („bester Auslandsfilm“). Noch die Kurzdoku Confidential der Brüder Benji und Jono Bergmann schaffte es von der Shortlist ins Oscar-Rennen. Die 9.500 Mitglieder der Academy haben uns abgewählt.

Favoriten. Am 27. März werden die 94. Oscars trotzdem so spannend wie schon lange nicht: Mit gleich zwölf Nominierungen geht der Western The Power of the Dog als Favorit ins Rennen. Dahinter dürfen Dune (10) und je sieben Mal Belfast und West Side Story hoffen. Bei den Schauspielkategorien könnten Will Smith und Nicole Kidman ihre Globe-Erfolge wiederholen.

Oscars-Die wichtigsten Nominierungen

Bester Film

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Schauspielerin: Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart



Bester Schauspieler: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington

Beste Nebendarstellerin: Jessie Buckley, Ariana DeBose, Judi Dench, Kirsten Dunst, Aunjanue Ellis



Bester Nebendarsteller: Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jesse Plemons, J. K. Simmons, Kodi Smit-McPhee



Beste Regie: Kenneth Branagh, Ryusuku Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Steven Spielberg



Bester Ausländ. Film: Drive My Car (Japan), Flee (Dänemark), Die Hand Gottes (Italien), Lunana (Bhutan), Worst Person … (Norwegen)