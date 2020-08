Stars im Urlaub so sexy wie nie!

Urlaub. Aufgetaucht aus dem Meer im knappen Bikini: 2002 wurde Halle Berry durch eine erotische Strandszene für den Bond-Film Die Another Day zur Sex-Ikone. Jetzt, pünktlich zum 54. Geburtstag, schlägt sie wieder heiße Wellen: scharfe Strand-Fotos in einem an Dessous erinnernden schwarzen Guckloch-Bikini. Da kommt selbst James Bond ins Erröten!

Beach. Nicht minder heiß Rita Ora, die nach Ibiza-Urlaub jetzt auf Korfu planscht. Bei einer Villa-Miete von 18.000 Euro die Nacht reicht es am Strand nur mehr für ganz wenig Stoff. Auch Nicole Scherzinger und Alessandra Ambrosio liefern auf Insta heiße ­Bikini-Grüße.