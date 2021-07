× Stars trauern um Schauspieler Mickelson (†23)

''Du warst der Grund für so viel Lachen und Fröhlichkeit in der Welt. Ohne dich wird es nie mehr dasselbe sein'', schreibt US-Model Kaia Gerber.

Jung-Schauspieler Daniel Mickelson starb am Sonntag mit nur 23 Jahren. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Er wurde bekannt für seine Auftritte in der Teenager-Serie "Mani" sowie seiner Rolle als Billy im Horrorfilm "The Killer Clown Meets the Candy Man".

Die Stars trauern um den jungen Mann mit dem strahlenden Lächeln. "Du warst der Grund für so viel Lachen und Fröhlichkeit in der Welt. Ohne dich wird es nie mehr dasselbe sein", schreibt etwa US-Model Kaia Gerber (19) am Dienstag.

© Instagram/Kaia Gerber ×

Auch Paris Hilton schrieb am Abend Abschiedsworte: "Du warst so ein Licht. Ich bin so traurig, das zu hören, Bruder."

© Instagram/Paris Hilton ×

Daniels große Schwester, Model Meredith Mickelson, leidet besonders schwer unter dem Verlust: "Mein Herz ist zerbrochen (…). Gestern habe ich meinen Bruder, besten Freund und die andere Hälfte meines Herzens verloren. Es gab niemanden auf dieser Welt, den ich so sehr geliebt habe."

Zahlreiche Stars drückten unter dem Beitrag ihr Beileid aus. Das britische Model Lottie Moss (23) schrieb: "Meredith, es tut mir so leid, mein Herz ist bei dir." Auch der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger (27) versicherte der trauernden Schwester des Schauspielers, er würde für sie beten.