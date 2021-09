× Stones: Erstes Konzert nach Watts-Tod

Die Stones rollen auch nach dem Tod von Charlie Watt weiter. Heute Nacht gab's in Foxborough, USA das erste Konzert ohne ihn. Dafür mit zwei Live-Premieren.

Am 24. August verstarb Charlie Watts in einem Londoner Spital. Heute um 5.02 Uhr früh stürmten die Rolling Stones im Gillette Stadiumvon Foxborough, USA trotzdem schon wieder auf die Bühne. Mit Let‘s Spend The Night Together startete man ein hochdotiertes Privat-Konzert für die Milliardärs-Familie Kraft. Nur 27 Tage nach dem Tod! Tournee statt Trauer. Für die Proben hat man ja sogar auf das Begräbnis des langjährigen Wegbegleiters verzichtet.

Rock im Zelt. Als Ersatz für Watts sprang bei dem 14-Song starken Konzert-Comeback Session-Musiker Steve Jordan (64) ein. Der tourte schon in den 1990er-Jahren mit Keith Richards. Die Stones rockten übrigens in einem Party-Zelt (!) – die wenigen Fans vor dem Stadion konnten damit keine Blick auf die Rock-Oldies erhaschen.

© Boston Audio ×

Premiere. Bei der Generalprobe für die am Sonntag startente No Filter Tournee stand in Foxborough neben legendären Hits wie Start Me Up, Miss You oder Jumping Jack Flash auch die Live-Premiere der Corona-Hymne Living In A Ghost Town am Programm. Und sogar ein unveröffentlichter Song! Nach dem Klassiker Under My Thumb stimmte Jagger zur Überraschung der geladenen Gäste den Blues-Rocker Troubles Are Coming an.

Gekürzt. Nach 96 Minuten setzten die Stones mit dem ewigen Kracher Satisfaction das Grande Finale. Spannend: Street Fighting Man stand zwar auf der Setlist, wurde aber doch nicht gespielt. Auch die seit Jahrzehnten gesetzten Live-Favoriten Honky Tonk Women und Brown Sugar werden wohl erster beim Tourstart in St. Louis gezündet.

Das war die Setlist der Rolling Stones:

Lets Spend The Night Together

Tumbling Dice

Under My Thumb

Troubles Are Coming

Living In A Ghost Town

You Can´t Always Get What You Want

Mignight Rambler

Miss You

19th Nervous Breakdown

Start Me Up

Gimme Shelter

Sympathy for the Devil

Jumping Jack Flash

Satisfaction