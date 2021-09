Stones starten Tournee mit Watts-Tribute

In der Nacht auf Montag starteten die Rolling Stones in St. Louis ihre No Filter Tournee. Mit emotionellem Tribute für Charlie Watts und neuer Setlist. 2022 hat man damit auch Österreich im Visier

Zuerst nur ein Herzschlag der in einen Schlagzeug-Beat übergeht, dann eine Collage seiner besten und witzigsten Szenen und zum Finale ein Feuerwerk. Mit einem emotionellen Tribute-Video für ihren jüngst verstorbenen Wegbegleiter Charlie Watts statteten die Stones in der Nacht auf Montag in St. Louis, USA ihre No Filter Tournee. Das neue berührende Video-Intro als Startschuss zu einer 19-Song starken Best-Of-Zeitreise.

Vom überraschenden Opener Street Fighting Man bis zum traditionellen Finale Satisfaction lieferten Mick Jagger und Co. eine Adaption der seit 2017 erprobten Setlist. Mit dem Corona-Hit Living in A Ghost Town, dem Publikums-Favorit Wild Horses (Sieger der Fan-Wahl) und emotionellen Worten für Freund Watts: „Das ist unsere allererste Tour ohne Charlie. Wir vermissen ihn so sehr. Auf der Bühne und auch abseits davon,“ kämpfte Jagger vor Tumbling Dice mit den Tränen.

Bis zum 20. November stehen nun 13 US-Konzerte für 850.000 Fans an. Rund um den 60. Bandgeburtstag (12.Juli 2022) hat man dann auch wieder Europa im Visier. „Aktuell konzentrieren wir uns natürlich noch auf die USA; aber ich bin mir sicher dass es auch 2022 Konzerte geben wird,“ so Jagger. Ein Österreich-Konzert – wohl im Wiener Happel-Stadion - steht kurz vor Vertrags-Unterzeichnung . Bei 6 Millionen Dollar Gage.



Das sind die Videos Stones Tourstart:

Das war die Setlist vom Stones Tourstart:

Street Fighting Man

It's Only Rock 'n' Roll

Tumbling Dice

Under My Thumb

19th Nervous Breakdown

Wild Horses

You can't always get what you want

Living in a Ghost Town

Start Me Up

Honky Tonk Women

Little T&A

Slipping Away

Miss you

Midnight Rambler

Paint it Black

Sympathy for the Fevil

Jumping Jack Flash

Gimme Shelter

Satisfaction