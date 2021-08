Stones stehen vor dem Ende

Ab 26. 9. haben die Stones 13 Konzerte geplant. Absage oder Tribute für Watts?

Finale. „Mit dem Tod von Charlie Watts sind die Stones Geschichte.“ Oder: „Die Tour soll unbedingt über die Bühne gehen. Als Tribute für ihn!“ Geteilte Meinungen von Aber-Millionen Fans nach der Schocknachricht: Am Dienstag verstarb der 80-jährige Schlagzeuger der Rolling Stones in einem Londoner Spital im Kreise seiner Familie. Trotzdem wollen die Stones ab 26. September wieder auf Tour gehen.

Proben oder Begräbnis. Die 13 US-Konzerte vor 800.000 Fans werden nun zum Zeit- und Gewissens-Konflikt. In wenigen Tagen sollten in Boston die Tourproben starten. Fast gleichzeitig ist auch das Begräbnis geplant: Watts wird wohl nächste Woche in London beigesetzt.

Millionen. Dabei werden auch Jagger, Richards und Wood als Trauergäste erwartet. Ein Wettlauf mit der Zeit. Zwischen strengen Reise-Bestimmungen, Proben, Test-Konzert (20. 9.) und dem letzten großen Abkassieren: 6 Millionen Dollar streifen die Stones pro Konzert ein. Schon fragen sich viele: Ist den Multimillionären das Geld wichtiger als die Trauer um ihren Freund?