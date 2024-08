Swift-Absage: Im Schnitt verfolgten 228.000 ORF-Zuseher Konzertfilm

"Taylor Swift - The Eras Tour (Taylor's Version)" vor allem bei junger Zielgruppe gefragt

Im Schnitt 228.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren über die Gesamtlänge von dreieinhalb Stunden bei der Ausstrahlung des Konzertfilms "Taylor Swift - The Eras Tour" auf ORF 1 am Samstagabend mit dabei.

Junge Zielgruppe

Mit 45 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen und 30 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte der Disney+ Konzertfilm besonders bei den jungen Zielgruppen hohe Marktanteile, wie der ORF am Sonntag mitteilte.

"Einzigartige Erlebnis"

Die Ausstrahlung war nach Absage der drei Konzerte der US-Sängerin in Wien infolge der aufgedeckten Terrorpläne angesetzt worden. "Es war uns eine große Freude, den Swifties in Österreich dieses einzigartige Erlebnis zu ermöglichen und einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen zu schaffen", wurde ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in der Aussendung zitiert.