Eine gute Nachricht erreicht alle nach der Absage der Wien-Konzerte enttäuschten Taylor-Swift-Fans heute via ORF-Social-Media.

„Liebe Swifties, wir freuen uns, euch sagen zu dürfen, dass Taylor Swift heute Abend zu euch ins Wohnzimmer kommt! orf1 zeigt am Samstag um 21.45 Uhr den Disney+ Konzertfilm ‚Taylor Swift - The Eras Tour ( Taylors Version)‘. Danke an disneyplusDE dafür, dass das so möglich ist!“