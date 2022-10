× Theron lebt ihre dunkle Seite aus

Komplett verändert: Charlize Theron überrascht bei der Premiere ihres neuen Films mit neuem Look

Düster statt Atomic Blonde – Schauspielerin Charlize Theron präsentierte sich bei der Premiere ihres neuen Films The School for Good and Evil gleich auch in einem neuen Look.

Mit tiefschwarzen Haaren und dazu passendem Outfit mit Beinschlitz und Netzstrümpfen ¬posierte sie als Femme fatale für die Fotografen.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Eigentlich ist Theron eine Vorzeige-Blondine, doch das ist mittlerweile nur noch ihre dunkle Vergangenheit.