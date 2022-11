Tief erschüttert: Verlobte weint um Aaron Carter (†34)

USA. Am Samstag wurde der Sänger, Rapper und Schauspieler Aaron Carter (†34) tot in seinem Haus in Lancaster (Kalifornien) gefunden. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Seine Haushälterin fand Carter leblos in dessen Badewanne, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Carters Tod ist ein schmerzhafter Verlust für seine Fans, Freunde und Familie. Aarons Verlobte Melanie Martin (30) ist nach Aarons unerwartetem Tod von Trauer gezeichnet.

Kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde, postete Martin ihre erste emotionale Reaktion auf TikTok: In einem zwei Sekunden langen Clip ist sie in Tränen aufgelöst und schluchzt. Auf Instagram teilte Aarons On-Off-Freundin ein Kussbild mit dem Verstorbenen und schrieb dazu voller Verzweiflung: "Mein Baby, ich kann nicht atmen".

The mother of #AaronCarter’s son, #MelanieMartin, reacts to his sudden death at 34 by sharing this video on social media with no caption. Light to her and all of the late singer’s family and loved ones! ???? pic.twitter.com/r0ytjpArsB