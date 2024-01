Tier tot: Schumacher ätzt gegen Böller-Irrsinn

In einem Post erhebt Schumacher schwere Vorwürfe gegen eine Firma und deren Mitarbeiter.

Ein dramatischer Start ins neue Jahr für Ralf Schumacher: Auf Instagram prangert der ehemalige Rennfahrer eine Tragödie auf seinem Hof an. Ein verendetes Tier wird zum traurigen Beweis für die Auswirkungen von extrem lauten Böllern, die angeblich von Mitarbeitern einer örtlichen Firma gezündet wurden.

Schwere Vorwürfe

In einem Post erhebt Schumacher schwere Vorwürfe gegen die Firma und deren Mitarbeiter: "Dank Ihrer Mitarbeiter, die direkt an meinem Hof, der 5 km von allem entfernt ist, einige extrem starke Böller gezündet haben, ist das Tier leider gestorben." Die Sorge um die anderen Tiere auf seinem Bauernhof, darunter Pferde, Ponys und Schweine, ist in seinen Worten unübersehbar. "Ihr könnt stolz auf euch sein", fügt er hinzu.

Ralf Schumacher, ein engagierter Tierschützer, hatte sein Elternhaus vor einigen Jahren in einen Bauernhof umgewandelt und setzt sich immer wieder für das Wohl der Tiere ein.