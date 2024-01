× Netrebko: Höschenblitzer bei Silvester-Party

Wilder Jahreswechsle für unsere Stars. Anna Netrebko machte in Dubai die Nacht zu Tag, Melissa Naschenweng war ständig auf der Piste und RAF hob protzig im Privatjet ab. nur Richard Lugner hatte Wetter-Pech

„Was hast du zu Silvester gemacht? F*** everything!“ Anna Netrebko als größter Silvester-Party-Kracher. In Dubai machte sie die Nacht zum Tag: Dauerparty mit Ehemann Yusif und Söhnchen Tiago im verboten kurzen Silberkleid. Auf einen vermeintlichen Höschenblitzer beim Aussteigen aus ihrer Luxuslimousine weist sie auf Instagram gleich selbst hin. Mit einem strategisch platzierten Stern. Auch abseits der Tanzfläche gab sie Vollgas. Am Neujahrstag war sie mit dem Wasserscooter unterwegs.



Nicht minder umtriebig Schlager Wirbelwind Melissa Naschenweng: Erst Ski-Piste, dann Party-Piste und trotzdem an Neujahrstag wieder fit für die nächste Abfahrt. Und den Einkehrschwung mit Germknödel. Martina Kaiser feierte am Wiener Silvesterpfad, Leona König in London und Conchita im Business-Anzug.

© Instagram ×

© Instagram ×



RAF Camora jettet gleich protzig im Privatflieger zu seinem Silvester-Auftritt nach Salzburg – und mit dem großen Karriere-Vorsatz „Zeit für ein Upgrade“ noch in der Nacht retour nach Wien. Auch Christian Mucha lieferte ein „Neujahrskonzert“. An der Gitarre unterm Christbaum. Beatrice Körmer trumpfte hingegen bei einer Karaoke Party auf.

© Instagram ×

© Instagram



Nur Richard Lugners Silvester auf den Malediven war getrübt bzw. verregnet. Wegen Schlechtwetter musste die Open Air Sause in ein Lokal verlegt werden: „Die Stimmung war nicht so toll!“