Netrebko macht radikalen Cut

Die Opern-Diva griff selbst zur Schere, um sich eine neue Frisur zu verpassen

Anna Netrebko ist ja nicht gerade als Sparefroh bekannt. Erst kürzlich posierte sie mit 9.000-Euro-Stiefeln und auch sonst genießt sie ihr Luxus-Leben in vollen Zügen und lässt sich liebend gern verwöhnen. Wenn es um ihre Haare geht, legt die Opern-Diva aber offensichtlich doch gerne selbst Hand an, statt einen sündteuren Friseurbesuch wahrzunehmen.

© Instagram

Donna Anna packte mitten in der Nacht die Schere aus und schnitt sich selbst einen Pony. "Hello, Joan Jett! Die besten Ideen hat man immer in der Nacht", schreibt sie zu den Bildern, die sie mit der neuen Frisur zeigen.

Joan Jett © Getty Images ×

Zumindest frisurentechnisch erinnert Netrebko jetzt tatsächlich an die amerikanische Rockerin. Musikalisch wird Anna aber hoffentlich bei der Klassik bleiben.