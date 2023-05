Tina Turner: Daran starb sie wirklich

Schlaganfall, Darmkrebs, Nierenversagen: Das ist die lange Krankenakte der verstorbenen Pop-Ikone Tina Turner (†83):

Fast ihr ganzes Leben lang hatte Tina Turner mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Bereits in den 70er Jahren begann ihre Krankengeschichte mit Bluthochdruck. Die Pop-Ikone bekam Medikamente dagegen verschrieben – doch diese begannen, ihre Niere zu schädigen. Obwohl die Sängerin die Medikamente sofort absetzte und auf homöopathische Behandlung umstieg, verbesserte sich ihr Zustand nicht. 2009 kam dann die Schocknachricht: Ihre Nieren funktionierten kaum mehr. Schließlich traf Turners Ehemann Erwin Bach im Jahr 2017 die mutige Entscheidung, ihr eine seiner Nieren zu spenden. Er rettete damit das Leben der Musikerin, die bereits einen assistierten Suizid in Betracht gezogen hatte.

Doch das Nierenleiden war nicht das einzige Problem, mit dem Tina Turner zu kämpfen hatte: Kurz nach der Hochzeit mit Erwin Bach im Jahr 2013 erlitt Turner einen Schlaganfall. Nur wenige Jahre später wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert.

Die Kraft, um mit den Schicksalsschlägen fertig zu werden, schöpfte Tina Turner aus dem Chanten, das wiederholte Sprechen, des buddhistischen Mantras „Nam-Myoho-Renge-Kyo”, wie sie in ihrem Buch "Happiness" verriet. „Ich habe meine innere Löwin beschworen und gebrüllt. Ich habe gebrüllt und gebrüllt, wieder und wieder, bis ich alle gesundheitlichen Probleme überwunden hatte, so wie jede andere Herausforderung zuvor", so Turner.