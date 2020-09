Todes-Rätsel um Star-DJ: Erick Morillo tot aufgefunden

Unter dem Künstlernamen "Reel 2 Real" war er in den 1990er Jahren einer der großen Superstars. Mit Hits wie "I Like To Move It" erlangte er Weltruhm. Jetzt ist Star-DJ Erick Morillo tot. Der 49-Jährige wurde am Dienstagmorgen in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida tot aufgefunden. Das berichtet das amerikanische Klatsch-Portal "TMZ". Die Todesursache ist noch unbekannt.

Sex-Vorwürfe & Festnahme

Erst vor wenigen Wochen sorgte Morillo für Schlagzeilen, als er wegen sexueller Nötigung festgenommen wurde. Eine Frau hatte gesagt, dass sie nach einem seiner Gigs mit dem Star-DJ in dessen Wohnung gegangen sei. Obwohl sie die Annäherungsversuche des 49-Jährigen abwehrte, sei sie am nächsten Morgen unbekleidet aufgewacht und Morillo habe nackt neben ihr gestanden. Anfang August stellte er sich selbst der Polizei.